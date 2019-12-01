Ooapas realiza trabajos de reparación en Nicolás Bravo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 11:26:30

Morelia, Michoacán; 09 de enero del 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), informa a la ciudadanía que personal operativo realiza trabajos de reparación en la red de agua potable sobre la calle Nicolás Bravo, en el tramo comprendido entre Manuel Muñiz y Guerrero, donde se detectaron varias fugas en la línea de conducción.

Las labores se llevan a cabo de manera continua y este mismo día quedarán concluidas tanto las reparaciones de las fugas como los trabajos de bacheo, con el objetivo de restablecer el buen estado de la vialidad.

Debido a estas acciones, la circulación se mantiene parcialmente cerrada, permitiendo únicamente el tránsito local. En específico, la calle Nicolás Bravo esquina Manuel Muñiz permanece cerrada por Manuel Muñiz, mientras que el acceso por la calle Guerrero continúa habilitado para la circulación de vehículos locales.

Para proteger el concreto y permitir su adecuado proceso de fraguado, la calle permanecerá cerrada durante el resto del día, y la vialidad será reabierta el día de mañana.

El Ooapas agradece la comprensión de vecinas y vecinos, reiterando su compromiso de atender de manera oportuna la infraestructura hidráulica para mejorar el servicio y evitar afectaciones mayores.