Detienen a seis personas ligadas a red criminal trasnacional en operativos en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 08:12:54
Ciudad de México, 13 de enero del 2026.- Seis personas presuntamente vinculadas a una organización criminal trasnacional fueron detenidas en distintos operativos realizados en la capital del país, como parte de investigaciones federales relacionadas con delitos de alto impacto, entre ellos trata de personas, extorsión, tráfico de drogas y armas, así como privación ilegal de la libertad.

Las acciones derivaron de líneas de investigación que identificaron a una mujer señalada como responsable del cobro por explotación sexual, distribución de droga y control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local. A partir de estos datos, autoridades realizaron vigilancias en inmuebles ubicados en la colonia Valle Gómez, alcaldía Venustiano Carranza.

Con órdenes judiciales, fueron cateadas dos viviendas, donde se detuvo a Lesli “N” y a cuatro personas más. En los domicilios se aseguraron dosis de metanfetamina y marihuana, un arma de fuego corta, teléfonos celulares, dinero en efectivo, equipos de cómputo y una libreta con registros relacionados con el cobro de piso a mujeres en distintas zonas de la ciudad.

En una acción posterior, en la alcaldía Iztapalapa, fue detenido Bryan “N”, identificado como presunto operador financiero del grupo, señalado también por facilitar viviendas para el resguardo de integrantes de la organización y de mujeres de nacionalidad extranjera.

Además, las autoridades cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión contra personas internas en distintos centros penitenciarios del país, relacionadas con los delitos de trata de personas agravado y delincuencia organizada. Cuatro de estas órdenes se ejecutaron en el Reclusorio Varonil Norte, una en el Reclusorio Oriente, otra en un penal de San Pedro Cholula, Puebla, y una más en un centro federal en Tepic, Nayarit.

Las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, mientras que los inmuebles asegurados permanecen bajo resguardo policial.

