Alerta Protección Civil por lluvias intensas y descenso de temperaturas en varias regiones del país

Ciudad de México, 13 de enero del 2026.- La persistencia de lluvias intensas y bajas temperaturas continuará afectando a diversas regiones del país durante las próximas horas, debido a la interacción del frente frío número 27 con un canal de baja presión, así como a la presencia de una masa de aire polar, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos y el reporte de Proteccióm Civil.

Se prevén chubascos y lluvias fuertes en el sureste del país y la Península de Yucatán, con precipitaciones particularmente intensas en Veracruz, mientras que en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central se mantendrá un ambiente de frío a muy frío, principalmente durante las mañanas y noches.

Las condiciones climáticas también podrían generar bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en carreteras, especialmente en ciudades como Xalapa, Ciudad de México, Toluca, Pachuca, Monterrey, Chihuahua, Durango, Culiacán y Tuxtla Gutiérrez, así como en zonas montañosas de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Además, la segunda tormenta invernal de la temporada mantiene condiciones para la caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, y lluvia engelante en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas. En tanto, se esperan vientos del norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de hasta 70 km/h en costas de Veracruz.

Para el miércoles, el ingreso de un nuevo frente frío por la frontera norte podría reforzar las lluvias fuertes en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de provocar un nuevo evento de “Norte” en Tamaulipas, con rachas cercanas a los 60 km/h.

Ante este escenario, autoridades recomiendan evitar cruzar ríos o calles inundadas, extremar precauciones al conducir, protegerse del frío y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mascotas, quienes son más vulnerables a las bajas temperaturas.