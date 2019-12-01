Ooapas mantiene vigilancia permanente en ríos y drenes ante lluvias atípicas en Morelia

Ooapas mantiene vigilancia permanente en ríos y drenes ante lluvias atípicas en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 18:49:33
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Morelia, Michoacán; 12 de noviembre de 2026.- Ante las lluvias atípicas registradas durante la tarde de este jueves en la capital michoacana, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) mantiene vigilancia permanente en los principales ríos, drenes y puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de prevenir cualquier eventualidad derivada de las precipitaciones.

De acuerdo con el monitoreo realizado por el organismo, los niveles de los cauces se mantienen estables, sin registrar incrementos que representen complicaciones mayores. Actualmente, el Río Grande se encuentra al 50 por ciento de su capacidad; el Río Chiquito, al 35 por ciento; el dren Itzícuaros, al 75 por ciento, con bombeo permanente; Barajas, al 60 por ciento, y Mora Tovar, al 60 por ciento.

Asimismo, se mantienen en operación los cárcamos de Itzícuaros, Mora Tovar, Higueras, Tres Puentes y Prados Verdes, como parte de las acciones para facilitar el desalojo de agua pluvial y mantener condiciones adecuadas en la infraestructura hidráulica.

Al respecto, el director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, señaló que el organismo permanece atento al comportamiento de las lluvias y de los niveles de los cauces, con personal y equipo operativo preparados para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

“Estamos dando seguimiento puntual a los niveles de ríos y drenes, así como al funcionamiento de nuestros cárcamos. Hasta el momento no se reportan complicaciones mayores; sin embargo, mantenemos la vigilancia y capacidad de respuesta para actuar oportunamente ante cualquier eventualidad”.

El organismo  continuará con el monitoreo permanente, en coordinación con las acciones preventivas del Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para contribuir a la seguridad y tranquilidad de las familias morelianas.

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