Ooapas mantiene monitoreo permanente de ríos y drenes, así como labores preventivas en distintos puntos de Morelia

Ooapas mantiene monitoreo permanente de ríos y drenes, así como labores preventivas en distintos puntos de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 08:35:12
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Morelia, Michoacán, 17 de julio de 2026.- Como parte de las acciones preventivas instruidas por el Gobierno de Morelia para hacer frente a la temporada de lluvias, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) mantiene un monitoreo permanente de los principales ríos, drenes y cárcamos de la ciudad, además de realizar trabajos de limpieza y mantenimiento en diversos puntos estratégicos.

De acuerdo con el reporte más reciente, el Río Grande registra un nivel del 50 por ciento; el Río Chiquito, 20 por ciento; el Dren Itzícuaros, 90 por ciento con bombeo permanente; el Dren Barajas, 50 por ciento; y el Dren Mora Tovar, 55 por ciento, donde también se mantiene bombeo permanente para favorecer el desalojo del agua.

De manera simultánea, personal del Ooapas continúa con frentes de atención preventiva en distintos sectores de Morelia. Actualmente se realizan labores de limpieza y desazolve con maquinaria en los drenes Gertrudis Sánchez e Itzícuaros, además de trabajos de limpieza con camión en la colonia Niños Héroes, con el propósito de mantener la capacidad hidráulica de la infraestructura y reducir riesgos de inundación.

El Organismo reitera el llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en calles, ríos y drenes, ya que los residuos obstruyen el flujo del agua y aumentan el riesgo de encharcamientos e inundaciones durante las lluvias. Asimismo, el organismo continuará con el monitoreo y las acciones preventivas para salvaguardar a las familias morelianas.

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