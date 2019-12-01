Hombre baleado logra conducir hasta un filtro de seguridad para pedir ayuda en Uruapan, Michoacán

Hombre baleado logra conducir hasta un filtro de seguridad para pedir ayuda en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 00:41:43
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Uruapan, Mich., a 17 de julio de 2026. Un hombre resultó gravemente lesionado luego de ser blanco de un ataque armado cuando circulaba por la carretera Uruapan–San Juan Nuevo. A pesar de las heridas provocadas por los disparos, consiguió mantener el control de su vehículo y avanzar hasta un filtro de seguridad, donde solicitó auxilio a elementos policiacos.

El atentado ocurrió durante la tarde de este jueves, en las inmediaciones de la colonia El Palito Verde, a unos metros de un punto de revisión instalado sobre el Viaducto a Jicalán, donde participan corporaciones de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con información preliminar, la víctima, un hombre de aproximadamente 55 años de edad, viajaba en un automóvil Mazda de color rojo cuando fue interceptada por sujetos armados que, presuntamente, se desplazaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra la unidad y enseguida escaparon con rumbo desconocido.

Pese a haber recibido múltiples impactos de bala, el conductor logró recorrer varios metros hasta llegar al filtro de seguridad, donde pidió ayuda a los oficiales que se encontraban en funciones de vigilancia.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes estabilizaron al lesionado en el lugar y posteriormente lo trasladaron de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, su estado de salud se reporta delicado.

Durante las diligencias, las autoridades confirmaron que el vehículo presentaba diversos impactos de arma de fuego, concentrados principalmente en la puerta del copiloto, por lo que la unidad quedó bajo resguardo como parte de la investigación.

Tras el atentado, elementos de fuerzas federales, estatales y municipales desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables, aunque hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre personas detenidas.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena, recabó indicios balísticos e inició la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los agresores.

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