Ooapas mantendrá programa de Pago Anticipado hasta el 31 de diciembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 12:48:51
Morelia, Michoacán; 16 de diciembre de 2025.– El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a las y los usuarios que el programa de Pago Anticipado se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de diciembre, como un beneficio directo que permite cubrir el servicio de agua potable del año 2026 con la tarifa vigente de 2025.

Este esquema forma parte de las estrategias que, en el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, apoyan la economía familiar. Dicha modalidad también ofrece la opción de pago a Meses Sin Intereses (MSI) con tarjetas bancarias participantes.

En ese sentido, las y los usuarios pueden realizar su pago anualizado con tarjetas de crédito de los siguientes bancos y comercios, entre otros:

•    Banco Azteca
•    Afirme
•    Banjercito
•    HSBC
•    Scotiabank
•    Santander
•    Suburbia
•    Inbursa
•    INVEX
•    Banregio
•    BanBajío
•    Liverpool

El pago anticipado puede efectuarse de manera presencial en los siguientes módulos de atención:

•    Oficinas Centrales Acueducto: Avenida Acueducto #1896, colonia Chapultepec Norte.
•    Módulo Carrillo Puerto: Mártir de Mérida s/n, colonia Felipe Carrillo Puerto.
•    Módulo Pozo Oro: Guillermo Prieto #601, colonia Industrial.
•    Módulo Villas del Pedregal: Avenida de la Cantera #707, Villas del Pedregal
•    Módulo Manantiales: Circuito Mintzita #444, fraccionamiento Manantiales.

El Ooapas invita a las y los usuarios a planear su pago y aprovechar este programa antes del 31 de diciembre, ya que representa un ahorro significativo y facilidades, además de contribuir al fortalecimiento de los servicios de agua potable y saneamiento en el municipio.

Noventa Grados
