Ooapas informa sobre variaciones temporales en la apariencia del agua

Ooapas informa sobre variaciones temporales en la apariencia del agua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 12:45:35
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Morelia, Michoacán; 05 de julio del 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) informa a la ciudadanía que, derivado de las recientes lluvias registradas en la ciudad, se presentaron arrastres extraordinarios de azolves hacia la fuente de abastecimiento del Cárcamo La Mintzita.

 

Lo anterior ocasionó un incremento en los sólidos suspendidos y, en consecuencia, una variación temporal en la tonalidad del agua que se distribuye en algunas zonas de la ciudad.

 

Ante los reportes recibidos por parte de las y los usuarios, el personal técnico del organismo implementó de manera inmediata acciones para estabilizar el proceso de potabilización, reforzando las labores de tratamiento y clarificación del agua para restablecer las condiciones habituales del servicio a la brevedad.

 

El director del organismo, Adolfo Torres Ramírez indicó que este tipo de situaciones puede presentarse de manera ocasional durante la temporada de lluvias, debido a las condiciones naturales que afectan las fuentes de abastecimiento.

 

Sin embargo, señaló, el Ooapas mantiene un monitoreo permanente y trabaja de forma continua para garantizar un servicio de calidad en beneficio de la población.

 

El organismo agradece la comprensión de las y los usuarios y reitera su compromiso de atender de manera oportuna cualquier reporte relacionado con el suministro de agua potable.

 

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