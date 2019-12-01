Ooapas fortalece la cultura del agua con niñas y niños del Jardín de Niños 'Annie Jump Cannon'

Ooapas fortalece la cultura del agua con niñas y niños del Jardín de Niños 'Annie Jump Cannon'
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 12:17:32
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Morelia, Michoacán; 09 de octubre de 2026.– Con el objetivo de fomentar el cuidado y uso responsable del líquido vital desde la infancia, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) llevó el programa Guardianes del Agua al Jardín de Niños "Annie Jump Cannon". 

En ese sentido, participaron 85 niñas y niños en actividades de concientización sobre la importancia de este recurso natural.

El director general del organismo, Adolfo Torres Ramírez, destacó que acercar estos programas a las instituciones educativas permite sembrar conciencia en las nuevas generaciones y promover hábitos responsables que contribuyan al cuidado del agua. 

Asimismo, señaló que la participación de las niñas y los niños es fundamental para construir una cultura del agua que trascienda las aulas y llegue hasta los hogares.

Torres Ramírez agradeció a los directivos y docentes del Jardín de Niños por abrir las puertas de su institución y sumarse a esta iniciativa, así como por su compromiso de continuar formando, desde las aulas, a niñas y niños conscientes de la importancia de proteger el agua.

Estas acciones forman parte del gobierno encabezado  por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer la educación ambiental y la participación ciudadana en favor del cuidado de los recursos naturales.

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