Ooapas de Morelia lanza descuentos de hasta el 80% por el Buen Fin 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 18:39:41
Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de brindar facilidades de pago a las y los usuarios, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) implementa un programa especial de descuentos durante los meses de noviembre y diciembre, con la finalidad de apoyar la economía familiar y fomentar la regularización de adeudos.

Durante el programa del Buen Fin 2025, el Ooapas ofrecerá un 80% de descuento en multas y recargos, aplicable a todos los servicios domésticos, comerciales e industriales. 

Además, se contará con la modalidad de pagos a meses sin intereses con tarjetas participantes, lo que permitirá a las y los usuarios ponerse al corriente de una manera más accesible y flexible.

 Esta medida busca incentivar la cultura del pago responsable y fortalecer las finanzas del organismo, con el propósito de seguir mejorando los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio.

El periodo de vigencia del programa será del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, y podrán beneficiarse todas y todos los usuarios con adeudos vigentes en sus cuentas.

Al respecto, el director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó la importancia de este tipo de acciones:

“Nuestro compromiso es con las familias morelianas. Queremos ofrecer alternativas que les permitan regularizar su situación y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento del organismo para seguir brindando un servicio eficiente y de calidad. Este descuento es una oportunidad para ponerse al corriente y apoyar al buen funcionamiento del sistema de agua en la ciudad.”

Con este programa, el Ooapas reafirma su compromiso con la ciudadanía, impulsando acciones que fortalezcan la cultura del cumplimiento y la corresponsabilidad en el uso del recurso hídrico.

