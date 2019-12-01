Ooapas concluye atención en la colonia Eréndira

Ooapas concluye atención en la colonia Eréndira
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 16:09:53
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Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- Como parte de los trabajos de mantenimiento y atención a reportes ciudadanos, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) concluyó las labores de reposición de pavimento en la calle Tariácuri, esquina con Ireri, en la colonia Eréndira, luego de realizar la reparación de una fuga de agua potable.

Las brigadas operativas llevaron a cabo los trabajos correspondientes para dejar en buenas condiciones la superficie intervenida, mediante el retiro de escombro, relleno y compactación del área, así como la posterior reposición del pavimento, con el propósito de brindar mayor seguridad y mejores condiciones de circulación a peatones y automovilistas.


Adolfo Torres Ramírez, director general del Organismo destacó la labor que diariamente realizan las cuadrillas en distintos puntos de la ciudad, atendiendo reportes, reparando fugas y dando seguimiento a los trabajos complementarios que permiten restablecer las condiciones de la infraestructura urbana.

“Detrás de cada reporte atendido hay brigadas que trabajan todos los días para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Nuestro compromiso no termina con la reparación de una fuga, también es importante concluir los trabajos y dejar las vialidades en condiciones adecuadas”, señaló.

El Ooapas mantiene el trabajo permanente de sus brigadas en las colonias de Morelia, dando atención a los reportes ciudadanos y realizando acciones para mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado en beneficio de las familias morelianas.

El Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, continúa trabajando por una ciudad con mejores servicios e infraestructura.

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