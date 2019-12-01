Olivio López Mújica cumple requisito de formación de Morena rumbo a la coordinación municipal de Morelia

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre 2026.— Olivio López Mújica concluyó satisfactoriamente el programa de formación política “Mandar Obedeciendo”, impartido por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, requisito contemplado dentro de la ruta de formación para quienes buscan participar en los procesos de definición de coordinaciones de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Con la acreditación correspondiente, López Mújica cumple con uno de los requisitos de formación política establecidos por Morena para quienes pretenden participar en este proceso. En el caso de Morelia, su acreditación se incorpora a la ruta que contempla a quienes aspiran a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación, en el marco de la alianza entre Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo.

El programa “Mandar Obedeciendo” tuvo una duración de 30 horas, desarrolladas entre el 29 de junio y el 4 de octubre, y contempló un esquema de formación que incluyó seis sesiones virtuales, tres talleres presenciales en las oficinas de Morena en Michoacán, tres clases mediante plataforma digital, tres evaluaciones parciales y una evaluación general.

La constancia de acreditación lleva la firma de Rafael Barajas Durán, director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena.

La formación política constituye uno de los mecanismos establecidos por Morena para capacitar a militantes, simpatizantes y personas que buscan asumir responsabilidades dentro de la estructura partidista. La convocatoria del Instituto Nacional de Formación Política establece que el programa está dirigido a quienes aspiran a participar en las coordinaciones de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

En el caso de López Mújica, la acreditación adquiere relevancia por su trayectoria política y académica. Es abogado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con estudios de posgrado en Ciencia Política y Derecho Constitucional y obtuvo el grado de Doctor en Políticas Públicas.

Su trayectoria política incluye una diputación local y la presidencia del Comité Municipal de Morelia, de acuerdo con los antecedentes documentados por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

Durante 2026, López Mújica también ha tenido participación en actividades relacionadas con la estructura organizativa de Morena en Morelia. En abril fue reportada su participación en la integración del Consejo Municipal, en un encuentro que reunió a integrantes de los Comités Seccionales en Defensa de la Transformación de Morelia.

La acreditación del programa “Mandar Obedeciendo” coloca ahora a López Mújica dentro de la ruta de formación requerida para quienes buscan participar en la definición de las coordinaciones municipales. La constancia, sin embargo, acredita el cumplimiento del requisito de formación y no constituye por sí misma una designación como coordinador, por lo que la definición correspondiente deberá realizarse conforme al procedimiento interno de Morena.

Con este paso, el actual participante en actividades de organización política vinculadas con Morena completa una etapa de formación partidista que forma parte del proceso rumbo a la definición de las coordinaciones municipales de los Comités de Defensa de la Transformación.