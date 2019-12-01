Ofrecerá DIF Morelia Posada Navideña en el Bulevar García de León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 14:31:41

Morelia, Michoacán; 9 de diciembre de 2025.- El próximo domingo 14 de diciembre, el DIF Morelia que preside Paola Delgadillo Hernández, ofrecerá a las y los morelianos una Posada Navideña en el Bulevar García de León. La cita es a las 6 de la tarde.

Paola Delgadillo, informó que el objetivo es promover la convivencia familiar, preservar nuestras tradiciones y abonar a la cultura de La Paz. Se trata de un evento gratuito donde participan todas las dependencias del ayuntamiento, quienes se han organizado para ofrecer a los asistentes platillos típicos, como pozole, tamales, buñuelos y atole, además de aguinaldos para niñas y niños.

De acuerdo al programa, habrá presentaciones musicales con música navideña, que enmarcarán el ambiente de alegría y mucha diversión, además de talleres de botas y coronas navideñas, piñatas y cartitas para enviar a Santa Claus.

Cabe destacar que la Posada Navideña es adicional a la Mega Posada que se ofrecerá el sábado 20 de diciembre, en coordinación con la Arquidiócesis de Morelia. La invitación es abierta en ambas actividades.