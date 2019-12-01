Ofrece Yankel Benítez trabajo estrecho a vecinas y vecinos de colonia La Aldea de Morelia, Michoacán

Ofrece Yankel Benítez trabajo estrecho a vecinas y vecinos de colonia La Aldea de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 19:02:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- En La Aldea, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con vecinas y vecinos para seguir avanzando en la atención de sus necesidades y afianzar la comunicación con las y los morelianos.

En este marco, el encargado de la política pública del municipio refrendó el compromiso de la administración que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, con el desarrollo del municipio a través del diálogo permanente y, sobre todo, el trabajo que brinde resultados.

Frente al encargado del orden y habitantes de La Aldea, Yankel Benítez escuchó sus necesidades y tomó nota de las peticiones en el sentido de acondicionamiento de áreas verdes y nivelación de una cancha deportiva.

El secretario del Ayuntamiento de Morelia, comentó que a través de las dependencias adecuadas, se dará respuesta a sus peticiones pues es una prioridad avanzar de la mano de la ciudadanía.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a mujer soldado dentro de Batallón de la GN en Acapulco, Guerrero: Homicida sería su propio compañero
Aseguran arsenal en Buenavista, Michoacán
FGR reduce a cenizas casi 100 kilos de estupefacientes, equipo táctico y dos embarcaciones aseguradas en Michoacán
Detienen a presunta “halcón” de la delincuencia en Tianguis Limonero de Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Ultiman a mujer soldado dentro de Batallón de la GN en Acapulco, Guerrero: Homicida sería su propio compañero
Realizan marcha normalistas en Morelia, Michoacán; dejan varios destrozos a su paso
Policía Municipal de Salvador Escalante bajo sospecha criminal: presentan a 18 elementos, sus armas y patrullas ante la Fiscalía de Michoacán
EEUU multará con más de 92 mil pesos a quienes crucen la frontera de manera ilegal
Comentarios