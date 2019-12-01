Ofrece SEDIF Querétaro movilidad digna por medio del transporte especializado

Ofrece SEDIF Querétaro movilidad digna por medio del transporte especializado
23 de Enero de 2026
Querétaro, Querétaro, 23 de enero del 2026.- Con el objetivo de proporcionar movilidad digna a personas que más lo necesitan, el director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, invitó a la ciudanía a continuar usando el transporte especializado que brinda servicio para las personas con discapacidad y adultos mayores.

Gómez Niembro informó que actualmente cuentan con nueve rutas disponibles que recorren la zona metropolitana de la ciudad, ofreciendo atención de lunes a viernes en un horario de 6:00 de la mañana a 14:30 horas, con el fin de acercar a las y los usuarios a sus citas médicas, lugares de trabajo, instituciones educativas y centros recreativos. Mayores informes en el CRIQ al teléfono 4422291101 ext. 236.

