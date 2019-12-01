Ofrece SEDIF Querétaro movilidad digna por medio del transporte especializado

Querétaro, Querétaro, 23 de enero del 2026.- Con el objetivo de proporcionar movilidad digna a personas que más lo necesitan, el director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, invitó a la ciudanía a continuar usando el transporte especializado que brinda servicio para las personas con discapacidad y adultos mayores.

Gómez Niembro informó que actualmente cuentan con nueve rutas disponibles que recorren la zona metropolitana de la ciudad, ofreciendo atención de lunes a viernes en un horario de 6:00 de la mañana a 14:30 horas, con el fin de acercar a las y los usuarios a sus citas médicas, lugares de trabajo, instituciones educativas y centros recreativos. Mayores informes en el CRIQ al teléfono 4422291101 ext. 236.