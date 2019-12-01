Ofrece DIF Morelia formación inicial Montessori: Paola Delgadillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 16:10:01

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.– La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, impulsa el acceso a educación inicial de calidad mediante el Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia (CIEDIM), una estancia infantil municipal que ofrece atención integral a niñas y niños desde los 45 días de nacidos y que actualmente cuenta con espacios disponibles.

El CIEDIM aplica la metodología Montessori, un modelo educativo reconocido a nivel internacional por favorecer el aprendizaje autónomo, el desarrollo emocional y el respeto a los ritmos individuales. Su implementación implica materiales especializados y personal capacitado, lo que hace poco común su adopción en el ámbito público.

A través de esta política educativa, el DIF Morelia coloca a la niñez como prioridad y consolida al municipio como referente nacional en educación inicial pública, al ofrecer un modelo pedagógico innovador que generalmente se encuentra solo en espacios privados.

En este sentido, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha destacado que invertir en la primera infancia desde el ámbito municipal genera impactos positivos de largo plazo, al fortalecer habilidades fundamentales para la convivencia, el aprendizaje y la construcción de entornos más pacíficos.

“CIEDIM ofrece un entorno seguro, personal capacitado y un acompañamiento profesional que favorece el desarrollo integral de niñas y niños, además de horarios que apoyan la dinámica familiar y brindan tranquilidad a madres, padres y personas cuidadoras”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

El servicio de la estancia infantil contempla cuotas de inscripción y mensualidades, las cuales se definen mediante un estudio socioeconómico, con el objetivo de que el acceso sea justo y acorde a la situación de cada familia interesada en inscribir a sus hijas e hijos.

Las personas interesadas pueden acudir directamente al CIEDIM para recibir orientación sobre el proceso de inscripción o comunicarse al teléfono 443 113 4000, donde se brinda información detallada sobre requisitos, horarios y servicios.

Con acciones como esta, el DIF Morelia reafirma su compromiso de acercar servicios educativos de calidad desde la primera infancia, fortaleciendo a las familias y consolidando a Morelia como el mejor lugar para vivir, crecer y construir comunidad.