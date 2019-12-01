Ofrece Bedolla respaldo a nuevos autogobiernos; impulsa reconocimiento federal como cuarto nivel de gobierno

Ofrece Bedolla respaldo a nuevos autogobiernos; impulsa reconocimiento federal como cuarto nivel de gobierno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 18:41:22
Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ofreció su respaldo a las nuevas comunidades indígenas con autogobierno de Michoacán para garantizar y proteger su derecho a la autonomía, libre autodeterminación y presupuesto directo. 
 
En un encuentro con integrantes de los autogobiernos de Pomacuarán, municipio de Paracho, y de Opopeo y Chapa Nuevo del municipio de Salvador Escalante, el mandatario manifestó que su legado será que sean reconocidas por el Gobierno federal como cuarto nivel de gobierno. 

Ramírez Bedolla reiteró su apoyo, y el de su gabinete legal y ampliado, para que, las 48 comunidades con autogobierno que suman hasta el momento, puedan promover libremente su desarrollo económico, social, espiritual y cultural, así como acceder a los servicios que garanticen el bienestar de sus habitantes.

Los integrantes de los autogobiernos de Pomacuarán, Opopeo y Chapa Nuevo realizaron peticiones al gobernador en materia de transporte, seguridad, medio ambiente, salud, infraestructura, agua potable y servicios públicos, entre otros. 

A lo que el mandatario se comprometió a buscar soluciones positivas a los temas de competencia estatal o a gestionar juntos aquellos que correspondan a la Federación, al remarcar el compromiso que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los pueblos indígenas de todo el país, ya que ahora tienen presupuesto federal directo. 

“Yo soy su principal abogado”, dijo Ramírez Bedolla a los representes de las comunidades. “Ya estamos cerca de llegar a 200 mil michoacanos que tienen autogobierno, estoy de su lado”, concluyó. 

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Humberto Urquiza Martínez; y el representante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Ulianov Guzmán Macario.

