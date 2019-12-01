Ofrece Ayuntamiento de Morelos 50% de descuento en el pago de predial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 20:31:18

Villa Morelos, Michoacán, a 4 de diciembre 2025.– Con motivo del cierre del ejercicio fiscal 2025, el Ayuntamiento de Morelos pone a disposición de las y los contribuyentes un descuento del 50% en el pago del impuesto predial para quienes mantienen adeudos pendientes.

Al respecto, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, destacó que esta medida tiene como finalidad apoyar la economía familiar y facilitar que más habitantes se pongan al corriente en sus contribuciones municipales.

“Queremos que las familias morelenses aprovechen este beneficio. Estamos cerrando el ejercicio 2025 con acciones responsables y solidarias, pensando siempre en el bienestar de nuestra gente”, señaló.

En ese sentido, dijo que el Ayuntamiento hace un llamado respetuoso a las personas que aún no han realizado su pago, a acudir a la Tesorería Municipal, donde personal capacitado brindará atención directa y orientación sobre los montos actualizados y el proceso para acceder al descuento.

Finalmente, Conejo Alejos reiteró que el recurso recaudado permite fortalecer servicios públicos esenciales, mantener finanzas sanas y continuar impulsando obras y programas que benefician a toda la población.

“Cumplir con el predial es contribuir al desarrollo de nuestro municipio. Con este descuento buscamos facilitar el cumplimiento y reconocer el esfuerzo de cada familia”, finalizó.