Ofrece Alfonso Martínez ruta a Yarabí Ávila para saldar históricos adeudos de UMSNH

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 20:10:43

Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar y la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, comenzaron diálogos para avanzar en la ruta financiera que permita saldar el histórico adeudo que se arrastra desde hace décadas por el servicio de agua potable y alcantarillado.

El presidente de Morelia recibió a la rectora de la UMSNH en el Centro de Administración Municipal (CAM) en donde se expuso cómo ha ido creciendo el adeudo de la Máxima Casa de Estudios, y cuáles son las alternativas que dispone el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), a fin de que se pueda avanzar en el cumplimiento de dicho pago.

Martínez Alcázar y Ávila González coincidieron en que existe voluntad de ambas partes para encontrar una solución que beneficie a la Máxima Casa de Estudios, partiendo del esfuerzo que cada una de las instituciones pueda realizar.

Yarabí Ávila reconoció la disposición del presidente municipal de buscar las soluciones para que la Universidad pueda acceder a esquemas de apoyo de parte del Ayuntamiento. Afirmó que, aunque existe un presupuesto pleno que permite cumplir los compromisos de cada ejercicio fiscal, para cubrir adeudos del pasado se requiere hacer un esfuerzo extraordinario.

A su vez, Alfonso Martínez destacó que a la Universidad Michoacana se le debe fortalecer, y afirmó que desde su gobierno se podrán generar proyectos que impacten de manera positiva a la comunidad nicolaita.

Acompañaron al presidente municipal, el director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, el tesorero Héctor Gómez Trujillo. Por parte de la rectora, asistieron el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez y la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez.