Oficina Móvil del SAT llevará trámites y servicios a 5 mil 500 personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 20:50:24

Ciudad de México, 12 de octubre de 2026.- Los módulos itinerantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Antonio Martínez Dagnino, tiene programado atender a 5 mil 500 personas de 35 municipios, durante la semana del 12 al 16 de octubre.

En estos cinco días, las unidades móviles se desplegarán en 21 estados y tienen previsto que realicen 11 mil 300 trámites. Las ubicaciones y horarios de cada módulo pueden consultarse en el Portal del SAT.

Sin previa cita, las personas pueden realizar la inscripción al RFC, generar y renovar la e.firma, obtener la Constancia de Situación Fiscal (CSF), además de recibir orientación.

Los horarios de servicio son de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas.

El despliegue de los módulos de atención es posible gracias a la colaboración entre el SAT y gobiernos estatales y municipales, lo que permite impulsar la formalidad y las actividades económicas locales, además de promover la nueva cultura contributiva.

Baja California. La unidad móvil estará, del 13 al 15 de octubre, en la Coordinación de Fomento y Desarrollo Económico de Mexicali, que se ubica en Av. Reforma núm. 508, Col. Primera Sección.

Campeche. Del 12 al 16 de octubre, el módulo itinerante estará en el municipio de Escárcega, donde atenderá a la población en Andador Luis Donaldo Colosio núm. 1, Col. Centro.

Tamaulipas. Al municipio de Gustavo Díaz Ordaz, llegará la unidad móvil del SAT para atender a la población de esta región, del 12 al 14 de octubre. Estará instalada en calle Segunda s/n, El Terrón.

Veracruz. La Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio "La Gloria" recibirá una Oficina Móvil, del 12 al 16 de octubre. Las instalaciones se encuentran en calle Lázaro Cárdenas s/n, Col. Centro, en el municipio de Úrsulo Galván.

En tanto, del 13 al 15 de octubre, habrá un módulo itinerante en el municipio de Benito Juárez, donde atenderá a la comunidad en calle Palacio Municipal s/n, Col. Centro.

Zacatecas. Del 12 al 14 de octubre, el módulo itinerante del SAT estará en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, que se encuentra en Calzada Héroes de Chapultepec núm. 1902, Ciudad Gobierno, en Zacatecas.

El 16 de octubre, estará en la Casa Municipal de Cultura Zacatecas, que se encuentra en Av. Héroes de Chapultepec núm. 1110, Col. Lázaro Cárdenas.

Chihuahua. La representación de CANACINTRA en Ciudad Juárez recibirá un módulo de atención del SAT, el 13 de octubre, el cual estará ubicado en calle Henry Dunant núm. 4525, Col. Zona Pronaf.

Coahuila. El miércoles 14 de octubre, la Oficina Móvil llegará al municipio de Sacramento para atender a los habitantes de esta región en calle Morelos e Hidalgo núm. 44, Col. Sacramento.

Guerrero. La unidad móvil estará el 14 de octubre en el Centro Regional de Educación Superior Costa Grande, que se encuentra en Carretera Nacional Acapulco - Zihuatanejo Km +106 + 900 s/n, Col. Las Tunas, municipio de Técpan de Galeana.

Tlaxcala. El 14 de octubre, el municipio de San José Teacalco recibirá un módulo itinerante. Dará servicio en calle 20 de Noviembre núm. 54, Col. Cuarta Sección.

Oficinas con horario diferido

Ciudad de México. La Oficina Móvil del SAT participará el 12 de octubre en la Feria de AFORES CDMX 2026, en la Alcaldía Iztacalco. El punto de atención estará ubicado en Av. Río Churubusco s/n, Col. Gabriel Ramos Millán, de 9:00 a 18:00 horas.

Chiapas. En el municipio de Frontera Hidalgo habrá una Oficina Móvil del SAT, la cual atenderá a la comunidad del 12 al 16 de octubre, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, en Central Poniente s/n, Col. Frontera Hidalgo.

Chihuahua. La unidad móvil estará del 12 al 14 de octubre en el Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, que se encuentra en Av. Tecnológico núm. 137, Ciudad Cuauhtémoc Centro. Brindará atención en esta casa de estudios, de 9:00 a 16:00 horas.

Los días 15 y 16 de octubre, el módulo brindará atención en el SARE de Vicente Guerrero, de 9:00 a 16:00 horas. Estará ubicado en las instalaciones del ICATECH Guerrero, en calle Manuel Sáenz s/n, entre Calle Juárez y Victoria, Col. Centro.

San Luis Potosí. Del 12 al 16 de octubre, el módulo itinerante estará en el municipio de El Naranjo, donde brindará atención a la población de 8:30 a 17:00 horas, en calle 12 de Octubre núm. 115, Col. La Encantada.

Sonora. Los días 12 y 13 de octubre la unidad móvil estará en el Registro Civil de Agua Prieta y Naco para dar servicio de 10:00 a 19:00 horas. El punto de atención podrá ser localizado en Plaza Comercial Terán, que se encuentra en Carretera Internacional Av. 4 y 5, Locales 5A y 6A, Col. Agua Prieta, municipio de Agua Prieta.

En el municipio de Nacozari de García estará los días 14 y 15 de octubre. Atenderá a los habitantes en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en calle Plaza Jesús García s/n, Col. Centro.

Tabasco. El municipio de Jonuta recibirá un módulo itinerante del SAT, que dará servicio del 12 al 16 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas, en calle 24 de Mayo s/n, Col. Centro.

Veracruz. Del 12 al 16 de octubre, el módulo del SAT dará servicio de 9:00 a 15:00 horas en las instalaciones de la representación de la Cámara Nacional de Comercio Servicio y Turismo en el municipio de Agua Dulce, Av. Francisco I. Madero núm. 170 (Altos), Col. Agua Dulce.

Aguascalientes. El 13 de octubre, la Oficina Móvil estará en la Presidencia Municipal de San José de Gracia, de 9:05 a 15:15 horas. El módulo podrá ser localizado en calle Juan Domínguez núm. 101, Col. Centro.

Durango. Los días 13 y 14 de octubre habrá un módulo itinerante en el municipio de Nazas, donde brindará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en calle San Antonio núm. 19-A, Col. Centro.

También, el 15 de octubre estará en el municipio de Rodeo, en calle Independencia núm. 75, Col. Centro, para atender a las personas de 9:00 a 15:00 horas.

Michoacán. Como parte de las Ferias del Bienestar que se realizan en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la oficina itinerante estará en diversos municipios.

El 13 de octubre el SAT llevará sus servicios al municipio de Arteaga para atender a la población de 9:00 a 15:00 horas. Estará ubicado en calle Vasco de Quiroga núm. 19, Col. Centro.

El 14 de octubre estará en el municipio de Tocumbo, de 9:00 a 15:00 horas. Atenderá a la comunidad en calle José María Morelos núm. 20, Col. Santa Clara.

Al municipio de Morelos llegará el 15 de octubre y dará servicio de 9:00 a 15:00 horas, en la Plaza Principal, calle Miguel Allende Oriente núm. 13, Col. Villa Morelos.

La unidad móvil estará en el municipio de Villa Madero el 16 de octubre. Atenderá a las personas de 9:00 a 15:00 horas en Plaza Villa Madero s/n, Col. Centro.

Nayarit. Del 13 al 15 de octubre habrá un módulo de atención en el municipio de Ruiz, el cual dará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en calle Hidalgo núm. 214, Col. Centro.

Para apoyar el evento Nayarit Sabe a Mar, el SAT llevará la unidad móvil el 15 de octubre a Tepic, de 9:30 a 18:00 horas, en Av. Rey Nayar núm. 120, Col. Aviación. Solo se emitirá Constancia de Situación Fiscal y se brindará orientación.

Estado de México. El Centro Universitario UAEM Chalco recibirá a la Oficina Móvil del SAT el 14 de octubre, la cual dará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en Av. Hermenegildo Galeana núm. 3, Col. Santiago, Valle de Chalco Solidaridad.

El 15 de octubre, estará en el municipio de Chiconcuac y se instalará en calle Matamoros s/n, Col. San Pedro, donde atenderá a las personas de 9:00 a 16:00 horas.

Tamaulipas. La Facultad de Comercio y Administración de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas será sede de la Oficina Móvil del SAT el 14 de octubre. El módulo dará servicio de 9:00 a 15:00 horas y estará instalado en el Centro Universitario Sur s/n, Universidad Poniente, Tampico.

Como parte de las Caravanas de las Mujeres en la Propiedad Social, el SAT instalará un módulo de atención el 15 de octubre en el municipio de Casas. Dará servicio de 10:00 a 15:00 horas, en calle Hidalgo s/n, Col. Casas. No brindará generación de e.firma.

Coahuila. El 15 de octubre la unidad móvil estará en el municipio de Zaragoza, donde atenderá a la población de 9:00 a 16:00 horas, en calle Allende núm. 104, Zona Centro.

Oaxaca. Al municipio de San Juan Bautista Valle Nacional llegará el módulo itinerante el 15 de octubre para atender a la comunidad de 9:00 a 16:00 horas, en calle La Piedra s/n, Col. Chinanteca.

Sinaloa. Para participar en la Feria de Empleo que se realizará en el municipio de Elota el 15 de octubre, el SAT llevará la Oficina Móvil a esta localidad y estará instalada en calle Gabriel Leyva s/n, La Cruz Centro. Dará servicio de 9:00 a 15:00 horas.