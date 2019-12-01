Oficialía Mayor de Querétaro alcanza nivel oro en igualdad laboral y no discriminación

Querétaro, Querétaro, 7 de octubre de 2026.- Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro obtuvo la recertificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, alcanzando la máxima nivelación oro, otorgada ante un proceso de auditoría y evaluación en el que la dependencia estatal superó la nivelación plata con la que ya contaba.

Este distintivo constata una mejora continua de la dependencia estatal, abarcando a sus 10 direcciones y áreas administrativas que la conforman, con un impacto directo en un entorno de trabajo digno e incluyente para 266 mujeres y 309 hombres, un total acumulado de 575 colaboradores.

Alcanzar el nivel oro representa el grado más alto de cumplimiento en políticas, prácticas institucionales y acciones afirmativas orientadas a garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades y prevenir cualquier forma de discriminación en el centro de trabajo.

Entre las dinámicas evaluadas y consolidadas destacan los procesos de reclutamiento, selección y desarrollo profesional libres de sesgos o discriminación. Superación de la brecha salarial, de prestaciones y de género. Protocolos permanentes para la prevención y atención del acoso, hostigamiento y violencia laboral, así como la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal; uso de lenguaje incluyente y espacios accesibles.

La Oficial Mayor, Linda Luna Rangel, destacó que este distintivo representa un indicador de calidad administrativa, así como el refrendo de una convicción humana y social para Querétaro, que atribuye al trabajo realizado por todo el equipo de esta dependencia estatal.

"Entregar hoy la certificación nivel oro al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, es el testimonio del esfuerzo constante de nuestro equipo por construir instituciones más humanas, inclusivas y justas.

Demuestra que la igualdad laboral es una política viva en nuestra dependencia. En la Oficialía Mayor tenemos el compromiso ético y profesional de asegurar que cada servidora y servidor público, desarrolle su potencial en un ambiente libre de violencia y discriminación".

Fernando Chiquini Barrios, socio director de la certificadora FACTUAL Services, al hacer entrega del Certificado Oro, reconoció la convicción del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro de integrar de manera cotidiana los principios de igualdad, inclusión y no discriminación en la función pública.

“Detrás de este reconocimiento existen políticas, procedimientos, evidencias y, sobre todo, personas comprometidas. Una institución como la Oficialía Mayor, que promueve la igualdad y previene la discriminación, genera las mejores condiciones para el desarrollo del talento de sus integrantes y contribuye a la construcción de una sociedad más justa”.

Este distintivo, detalló, es parte de una estrategia integral por parte de Oficialía Mayor, desde donde se extienden mejores prácticas, a las distintas dependencias del área central del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

“Está diseñada para mejorar continuamente el clima organizacional, consolidar el sentido de pertenencia y enaltecer el orgullo de servir a Querétaro, con lo que se ratifica la implementación de modelos de gestión pública enfocados en los derechos humanos, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades para todas y todos”.