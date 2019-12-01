Octubre se viste de rosa en Queréndaro: prevención contra el cáncer de mama

Octubre se viste de rosa en Queréndaro: prevención contra el cáncer de mama
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 12:12:47
Queréndaro, Michoacán, a 24 de octubre de 2025.— Siendo octubre el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, el Ayuntamiento de Queréndaro se sumó a la campaña de prevención con una serie de actividades enfocadas en fomentar la autoexploración, la detección oportuna y el cuidado integral de la salud femenina.

Las acciones fueron organizadas por la directora de la Instancia de la Mujer, Yuketzin Briseño, quien encabezó esta jornada dedicada al bienestar de las mujeres querendarenses. Como parte del programa, se impartió la conferencia “Bienestar Femenino”, a cargo del psicólogo Raúl Flores Aguilar, quien habló sobre la importancia de atender la salud mental, el manejo del estrés y la prevención integral del cáncer desde una visión emocional y física.

Asimismo, se realizó una activación física de Jumping, dirigida por Esmeralda Peregrino y Estela Aguilera, en la que mujeres de distintas edades participaron con entusiasmo, recordando que el ejercicio y el movimiento son también una forma de amor propio y prevención.

Estas acciones se suman a los programas permanentes de salud y acompañamiento a las mujeres que impulsa el Ayuntamiento de Queréndaro, orientados a fortalecer la cultura de la prevención, los chequeos médicos y el bienestar emocional.

Con ello, el municipio reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de todas las mujeres, promoviendo una vida plena y saludable, porque en Queréndaro, cuidarse es amarse.

