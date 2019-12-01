Octavio Ocampo y familia de Homero Gómez gestionan reforestación para la Reserva de la Mariposa Monarca

Morelia, Michoacán, 10 de abril del 2026.- La cercanía entre Octavio Ocampo Córdova y la familia del activista ambiental Homero Gómez González volvió a quedar en evidencia, luego de que el dirigente estatal del PRD acudiera junto a Homero Gómez Jr. y Juan Gómez a la Secretaría de Medio Ambiente del estado para gestionar miles de plantas de oyamel y pino destinadas a la reforestación de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

A través de sus redes sociales (https://www.facebook.com/share/p/1AhTBBs7vz/), Ocampo Córdova destacó la importancia de proteger el santuario de la Monarca y señaló que el cuidado de los bosques también representa el sustento de miles de familias del oriente michoacano.

“Cuidar el santuario de la Monarca es cuidar nuestra propia casa”, expresó el dirigente perredista, al subrayar la urgencia de impulsar acciones de reforestación en la región.

Por su parte, Homero Gómez Jr. informó a través de su cuenta de Facebook (https://www.facebook.com/homero.gomez.334/posts/pfbid0YRbFp4M3Chgi7FdjL821LygmqevJHVnWkfn9DFnxBoyY5tbM5wEeqE6ADbieUoC6l?rdid=7f2CJGk8F2DCHmyd#) que actualmente se encuentra en la capital michoacana en la gestión para conseguir árboles destinados a la reforestación de la reserva, y advirtió que hasta el momento no se cuenta con plantas de oyamel aseguradas.

Ante ello, adelantó en su publicación que sostendrán reuniones con la diputada Sandra Arreola, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Michoacán, así como con el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, con el objetivo de garantizar el respaldo necesario para estas acciones.

Así mismo, el hijo del activista ambiental señaló que los bosques del oriente michoacano requieren atención urgente, ya que la conservación del hábitat de la mariposa monarca depende en gran medida de los programas de reforestación.

Cabe destacar que este nuevo encuentro no solo refuerza la agenda ambiental en la región, sino que también muestra la cercanía política y personal entre Octavio Ocampo y la familia Gómez, una relación que se ha mantenido visible en torno a la defensa de los bosques y la preservación del santuario de la mariposa monarca, a pesar de rumores de distanciamiento.