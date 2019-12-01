Octavio Ocampo respalda la no reelección y cero nepotismo electoral, aprobados por el Congreso del Estado

Morelia, Mich., miércoles 21 de octubre 2026.- La eliminación de la reelección inmediata y la prohibición del nepotismo electoral, es un cambio relevante para la democracia en Michoacán, pues asegura que los cargos públicos realmente respondan a la voluntad ciudadana y no a la permanencia de grupos políticos.

Así lo expuso el diputado local Octavio Ocampo, luego de que el Congreso del Estado aprobara la declaratoria para la no reelección y para eliminar el nepotismo electoral, lo que garantizará a la ciudadanía, procesos electorales imparciales, en donde prevalezca los principios de igualdad y equidad.

“La sociedad demanda reglas claras que garanticen que todas y todos puedan participar en igualdad de condiciones. El Estado debe asegurar la imparcialidad de las elecciones y evitar que las oportunidades de acceder a un cargo público dependan de privilegios o ventajas que coloquen a unas personas por encima de otras”, afirmó.

Octavio Ocampo explicó que la eliminación de la reelección favorece la alternancia y la renovación de los representantes populares, además de incentivar que los partidos políticos realmente consideren a nuevos perfiles con capacidad, experiencia y compromiso con la sociedad. En materia de nepotismo electoral, señaló que esto busca evitar que las candidaturas se conviertan en una vía para dar continuidad a intereses particulares.

“Las medidas planteadas, fortalecen la equidad y previenen la concentración del poder, los cuales deberán acompañarse de un compromiso permanente con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, para consolidar una democracia en donde la confianza ciudadana sea el fundamento de toda representación pública”, finalizó.