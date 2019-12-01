Octavio Ocampo respalda a artesanas michoacanas y plantea reformas para fortalecer su labor

Morelia, Mich., viernes 02 de octubre 2026.- Luego de presentar ante la Máxima Tribuna del Estado la iniciativa de Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Michoacán, el diputado Octavio Ocampo se reunió con representantes del sector en el Salón de Recepciones del Congreso del Estado.

Durante esta reunión, Octavio Ocampo reconoció que, durante los recorridos realizados por diversos municipios de Michoacán, ha mantenido encuentros con más de 70 comunidades que a través del trabajo y el talento de hombres y mujeres artesanas, mantienen vivas tradiciones ancestrales que dan orgullo a la región.

Particularmente en Maravatío, indicó que le han manifestado la necesidad de contar con centros regionales que promuevan las artesanías y que acerquen financiamiento indispensable para la compra de materias primas; en tanto, en Zinapécuaro, los artesanos han solicitado el acceso a créditos accesibles, mientras que los lauderos de Paracho, expusieron la problemática que prevalece para poder recuperar en un tiempo más corto, la inversión realizada para elaborar tan sólo una guitarra.

Ante esta realidad, “estamos impulsando una gran reforma a la Ley de Fomento Artesanal que fortalece las instituciones que ya existen, incorporando la creación de un Sistema Estatal de Abasto Solidario de Materias primas e insumos, así como un Sistema Estatal de Formación y Maestría Artesanal, garantizando compras consolidadas, convenios directos con productores, centros regionales de distribución y fondos rotarios”, explicó.

Finalmente, Octavio Ocampo hizo énfasis en la urgencia de brindar las oportunidades que merecen las y los artesanos, pues el talento de sus manos merece ser expuesto en todos los escaparates nacionales e internacionales, y que el valor agregado de estas artesanías se quede en Michoacán, dando así el reconocimiento y la retribución que merecen todas y todos los artesanos.

Cabe señalar que durante este evento, se contó con la participación de la Maestra Ahidee Olivo; de Juana Huerta Santos, Coordinadora de Artesanos del municipio de Maravatío, así como de Ángeles Vega, maestra artesana.