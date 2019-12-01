Octavio Ocampo reconoce en Paracho el talento artesanal que proyecta a Michoacán al mundo

Octavio Ocampo reconoce en Paracho el talento artesanal que proyecta a Michoacán al mundo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 21:00:42
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Paracho, Michoacán a 11 de julio de 2026.- En una gira de trabajo por Paracho, el promotor para recuperar la grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, reconoció la proyección nacional e internacional que las y los artesanos michoacanos han dado al estado a través de su talento y creatividad. Durante una visita a talleres de guitarra y un recorrido por el municipio, destacó la importancia de fortalecer la tradición de la laudería y las artesanías como parte del patrimonio cultural y económico de Michoacán.

Octavio Ocampo señaló que el diálogo permanente con las y los productores es fundamental para impulsar mejores condiciones para la producción y la comercialización justa de las artesanías, lo que permite fortalecer la economía de las familias y preservar un oficio que ha dado identidad a Paracho y al estado. “Reconocer el trabajo de nuestras artesanas y artesanos también significa generar condiciones para que su talento siga trascendiendo fronteras y se traduzca en bienestar para sus comunidades”, expresó.

Por su parte, la presidenta interina del PRD Michoacán, Verónica García, afirmó que el partido atraviesa una etapa de unidad y renovación. “Este partido se adapta a las demandas de la sociedad. Somos un partido con historia y en esta nueva etapa contamos con mujeres y hombres con una gran experiencia”, señaló, al destacar que el PRD continúa fortaleciéndose desde el territorio y manteniendo cercanía con la ciudadanía.

En el recorrido también participó el presidente municipal de Nahuatzen, Sergio Puntos, quien destacó la presencia y el trabajo territorial del PRD en la región. “Somos un equipo sólido y seguiremos en la ruta para recuperar la grandeza de Michoacán”, afirmó. La gira contó además con el acompañamiento de Alejandra, presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Paracho, quien recibió a la comitiva y acompañó las actividades realizadas en el municipio.

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