Octavio Ocampo propone tecnificar el campo michoacano y garantizar mejores condiciones para productores*

Morelia, Mich., martes 27 de octubre 2026.- Tras el Encuentro Regional del PRD en Apatzingán y con la mira puesta en el rescate del sector agrícola, el promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, anunció que propondrá un incremento presupuestal de más de mil 200 millones de pesos para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado (SADER), propuesta que formalizará durante los próximos días en el marco del análisis del paquete económico estatal 2027.

Al respecto, el diputado local reconoció que uno de los temas centrales de este Encuentro, fue la situación del campo, particularmente frente a la importancia social y económica que tiene para el Valle de Apatzingán y para todo Michoacán, el abastecimiento de productos agrícolas y pecuarios.

“La región cuenta con una importante actividad productiva de limón, toronja, jitomate y otros cultivos; a ello, se suma la producción ganadera y lechera, especialmente la que comprende la zona entre Buenavista y Tepalcatepec, y de las cuales se generan numerosos empleos que sostienen la economía de cientos de familias no sólo en el Valle, sino en todo Michoacán”, comentó.

Por ello, Octavio Ocampo anunció que para el próximo análisis y discusión de la propuesta de presupuesto para el estado 2027, propondrá el incremento de 600 a 1,200 millones de pesos para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán (SADER), con el propósito de que se destinen recursos directos para los agricultores y para la tecnificación y modernización de los cultivos.

Y es que, a decir del legislador, el presupuesto que actualmente tiene esta dependencia, resulta insuficiente frente a las dimensiones y a los problemas que enfrenta el sector agrícola, así como las necesidades específicas que cada región productiva tiene.

Con esta propuesta, se busca abrir una discusión sobre las prioridades que debe tener la inversión pública, por lo que colocar al campo en el centro de la toma de decisiones, es una estrategia de desarrollo regional que reconoce la relevancia de su aportación económica y la importancia que tiene para la estabilidad de la economía de las y los michoacanos.

Por último, Octavio Ocampo enfatizó que para él, es prioridad escuchar a las comunidades y a partir de sus demandas, construirles propuestas tanto legislativas como ejecutivas, adecuadas para impulsar un desarrollo regional, fortalecer la economía de las familias y avanzar hacia un Michoacán con oportunidades, seguridad y bienestar para todas y todos.