Octavio Ocampo propone protocolo estatal para proteger a las escuelas ante hechos de violencia en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó una propuesta para que en Michoacán exista un protocolo claro que ayude a proteger a las escuelas cuando haya situaciones de violencia, de modo que autoridades, maestros y familias sepan qué hacer y se mantenga la seguridad de las y los estudiantes.

La propuesta plantea reformar la Ley de Educación y la Ley Orgánica Municipal para establecer mecanismos de coordinación entre el Estado y los ayuntamientos, con el fin de que las decisiones sobre la suspensión de clases se sustenten en criterios institucionales.



Ante el pleno de la 76 legislatura local, el diputado perredista subrayó que, “Michoacán enfrenta una realidad que no podemos ignorar. No existe un marco normativo que establezca cómo deben coordinarse las autoridades cuando la seguridad de los estudiantes está en riesgo. Hoy, cada municipio reacciona como puede, y eso genera preocupación en las familias y desorden institucional”, señaló Ocampo en la exposición de motivos.



La iniciativa propuesta por Octavio Ocampo busca modificar a los actuales consejos escolares en Consejos de Participación y Prevención de Riesgo Escolar, que funcionarían como enlace entre las escuelas, los ayuntamientos y la Secretaría de Educación. Al respecto, el diputado puntualizó ante el pleno los principales ejes de la iniciativa.

Contar con:

· Protocolo Estatal de Actuación: Establecimiento de reglas obligatorias para el resguardo, suspensión temporal de clases y acompañamiento psicosocial en casos de violencia o desastres.

· Mecanismos de Alerta Temprana: Comunicación inmediata entre directivos escolares y autoridades de seguridad pública.

· Criterios Técnicos: La suspensión de clases deberá basarse en informes de protección civil y seguridad.

· Enlace Municipal: Los ayuntamientos deberán designar un responsable para la atención permanente de las escuelas.

Octavio Ocampo recordó casos como el de Coahuayana y eventos recientes de inseguridad que afectaron la actividad escolar en distintas regiones y señaló que, “no podemos permitir que el derecho a la educación se suspenda de forma desordenada. Se trata de establecer coordinación y corresponsabilidad. La violencia no puede seguir afectando el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó.



Finalmente, el legislador hizo un llamado a sus compañeros a construir un modelo de prevención que brinde certeza a docentes y familias en todo Michoacán.