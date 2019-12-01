Octavio Ocampo presenta su Segundo Informe Legislativo

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2026.- Ante representantes de los tres poderes del Estado, así como de liderazgos sociales y políticos, el diputado del Grupo Parlamentario del PRD, Octavio Ocampo, rindió su Segundo Informe Legislativo, reconociendo que este acto público “es la manera más auténtica de corresponder a la confianza que la ciudadanía ha depositado en él”.

Octavio Ocampo agradeció a las familias, jóvenes, mujeres y hombres que lo acompañaron, considerando que “celebrar este Informe en una plaza abierta y en un sitio tan emblemático como la Plaza Morelos, es reflejo de lo que significa ser michoacano: orgullo, historia y compromiso con el servicio público”.

El legislador compartió que su labor no se limita a presentar iniciativas o votar leyes: “legislar es escuchar, comprender y transformar las necesidades de la gente en soluciones reales. Cada voz que he escuchado en el campo, en los comercios, en las comunidades y en las calles de nuestro estado, se ha convertido en la guía de mi trabajo en el Congreso”.

Durante este segundo año, Ocampo destacó más de treinta asuntos legislativos que dieron forma a una agenda enfocada en educación, salud, igualdad, campo, desarrollo económico, seguridad, justicia y protección social. “Cada propuesta busca que el trabajo parlamentario tenga un eco verdadero en la vida de las personas”, afirmó.

Recordó sus recorridos por todo Michoacán, donde dialogó con productores, comerciantes, mujeres trabajadoras, juventudes y liderazgos sociales. “El Informe que hoy presento y los recorridos que he realizado son parte de una misma historia: lo que escuchamos en las comunidades debe llegar al Congreso y regresar convertido en soluciones”, enfatizó.

En representación del Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, el Secretario de Salud Elías Ibarra Torres, hizo uso de la voz para reconocer al Diputado Octavio y a todo el Congreso local por legislar, gestionar y aprobar presupuestos que han dado a las y los michoacanos, gobernabilidad, estabilidad y solvencia financiera: "El trabajo coordinado entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, le han dado a Michoacán una visión progresista que se traduce en beneficios para la población".

Finalmente, Octavio Ocampo aseguró que el servicio público sólo tiene sentido cuando se mantiene viva la esencia de escuchar a la sociedad y demostrar que la política puede cambiar vidas. “La grandeza de Michoacán está en su gente, y es con ellos, de frente y con transparencia, como debemos seguir avanzando.”