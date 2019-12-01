Octavio Ocampo presenta iniciativa para proteger a productores de maíz en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero del 2026.- El diputado local del PRD Octavio Ocampo, presentó una iniciativa de decreto crucial para la economía rural de Michoacán, la cual busca establecer un blindaje legal que obligue a la Secretaría de Agricultura Estatal (SADER) a apoyar a los productores de maíz ante cualquier contingencia.

La propuesta presentada busca adicionar la fracción IX bis al artículo 12 de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo. El objetivo es que la implementación de programas de apoyo no dependa de la voluntad política, sino que sea un mandato explícito de la ley, garantizando una respuesta ágil y focalizada.

Ocampo subrayó que, a pesar de que el maíz es un pilar fundamental en la seguridad alimentaria, los productores enfrentan actualmente una tormenta perfecta: sequías prolongadas, alza en insumos agrícolas y precios de mercado que no cubren los costos mínimos de rentabilidad.

"El Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de resiliencia y protección para quienes cultivan el maíz, especialmente en las regiones de mayor vulnerabilidad económica y climática. Esta reforma es un paso necesario para fortalecer nuestra soberanía alimentaria", afirmó el diputado.

La iniciativa dota al Ejecutivo estatal de herramientas jurídicas para actuar con oportunidad y equidad ante escenarios de contingencia climática, crisis alimentaria, afectaciones de mercado o emergencias sanitarias, protegiendo así el sustento de miles de familias rurales y la soberanía alimentaria de la entidad.