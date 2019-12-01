Octavio Ocampo plantea convertir a Lázaro Cárdenas en la palanca económica para recuperar la grandeza de Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán a 27 de junio de 2026.– El promotor para recuperar la grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, afirmó que el puerto de Lázaro Cárdenas debe consolidarse como el principal motor del desarrollo económico de la entidad, al destacar su ubicación estratégica, su capacidad logística y la fortaleza de sus sectores productivos. Durante una gira de trabajo por este municipio, sostuvo encuentros con pescadores, líderes sociales, productores y militantes del PRD para escuchar sus planteamientos e incorporarlos a la construcción de una plataforma ciudadana rumbo a 2027.

Previo al tradicional Concurso de Tarraya, Ocampo dialogó con integrantes del sector pesquero, a quienes reconoció como parte esencial de la economía regional y estatal. Señaló que la recuperación de la grandeza de Michoacán debe partir del fortalecimiento del sector primario y del reconocimiento a quienes generan riqueza desde el territorio. “El sector primario sostiene la economía gracias a lo que hacemos quienes sembramos, criamos ganado o vivimos de la pesca. Hay jóvenes cuyos padres y abuelos fueron pescadores; esa tradición productiva también forma parte de la grandeza de Michoacán y tenemos que cuidarla”, expresó.

El también diputado local consideró que, pese a la enorme riqueza que genera el puerto, ésta no se refleja plenamente en el bienestar de la población ni en el desarrollo urbano del municipio. Por ello, anunció que Lázaro Cárdenas será sede de uno de los foros regionales sobre desarrollo económico y portuario que impulsa el movimiento para recuperar la grandeza de Michoacán, con la participación de empresarios, productores, especialistas y representantes de los distintos sectores.