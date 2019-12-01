Octavio Ocampo llama a reforzar leyes que aseguren el desarrollo común de las comunidades indígenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 15:46:12

Morelia, Michoacán, 9 de agosto de 2025.- En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el diputado local del PRD y presidente de la Comisión de Bienestar en la 76 Legislatura, Octavio Ocampo, reconoció la invaluable contribución de los pueblos originarios de Michoacán a la cultura, la historia y el cuidado del medio ambiente.

Destacó que son defensores del patrimonio cultural, guardianes de conocimientos ancestrales y custodios de la biodiversidad, por lo que son esenciales para el bienestar de todas y todos.

Ocampo señaló que en Michoacán viven más de 154 mil personas hablantes de alguna lengua indígena, principalmente purépecha, náhuatl, mazahua, mixteco y otomí, que representan el 3.4 % de la población estatal.

A pesar de esta riqueza cultural, enfrentan retos como marginación, pérdida de lenguas y limitado acceso a servicios de salud y educación de calidad.

Ante esta realidad, el legislador propuso reforzar la educación intercultural bilingüe, garantizar atención médica con pertinencia cultural, impulsar proyectos productivos comunitarios y fortalecer el marco legal para proteger territorios y recursos naturales. Refrendó su compromiso y el de la Comisión de Bienestar con una agenda incluyente que reconozca y potencie a los pueblos originarios como actores fundamentales para el desarrollo sostenible de Michoacán y México.