Octavio Ocampo informa en Zitácuaro sobre la Reforma a la Ley General de Desarrollo Social

Zitácuaro, Michoacán, 18 de noviembre de 2025.- En el marco de la recién aprobada reforma a la Ley General de Desarrollo Social, el presidente de la Comisión de Bienestar en la 76 Legislatura, el diputado Octavio Ocampo realizó una jornada de trabajo en el municipio de Zitácuaro para informar a la ciudadanía sobre los alcances de esta actualización legal y recoger planteamientos que contribuyan a la evaluación y aplicación de políticas sociales en Michoacán.

El legislador explicó que la reforma, aprobada el 16 de julio de 2025, traslada al INEGI las facultades para medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social, con el propósito de garantizar diagnósticos más técnicos, transparentes y comparables entre entidades federativas.

Además, destacó que la nueva normativa reconoce los programas sociales como prioritarios y de interés público, asegurando su continuidad y mejora desde una visión basada en resultados.

“Esta reforma redefine la manera en que el Estado evalúa el bienestar y combate la desigualdad. Nuestro deber como representantes es acercar la información a la gente, escuchar su experiencia directa y convertirla en propuestas que fortalezcan el marco legal desde el Congreso del Estado”, puntualizó Ocampo.

Durante su recorrido por comunidades y colonias de Zitácuaro, el diputado del PRD sostuvo encuentros con vecinas, vecinos y líderes comunitarios para conocer de primera mano las condiciones de acceso a servicios básicos y programas sociales. Subrayó que este ejercicio territorial forma parte del seguimiento legislativo que realiza la Comisión de Bienestar para verificar el impacto real de las políticas públicas y orientar futuras reformas estatales en materia de desarrollo social.

Ocampo afirmó que mantener un Congreso cercano a la población permite construir leyes que respondan a la realidad local y fortalecer la coordinación con las instancias federales encargadas de medir y atender la pobreza. Asimismo, reiteró su compromiso de que los planteamientos ciudadanos recogidos en este recorrido serán insumo para nuevas iniciativas que promuevan mayor equidad y bienestar en Michoacán.