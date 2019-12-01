Octavio Ocampo impulsa reforma a la Ley de Educación para regular en Michoacán el uso de Inteligencia Artificial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 14:28:15

Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2025.- El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en los entornos escolares, con el objetivo de incorporar principios y lineamientos que orienten su aplicación ética, segura y pedagógicamente pertinente en todos los niveles educativos.

El legislador perredista destacó que Michoacán necesita herramientas que contribuyan a reducir brechas, como el rezago educativo, la desigualdad tecnológica, las dificultades en los procesos de evaluación y las cargas administrativas que enfrentan las y los docentes. Señaló que la acelerada revolución tecnológica obliga a actualizar el marco normativo para garantizar que la educación pública aproveche la IA de manera responsable y complementaria.

Ocampo explicó que la iniciativa contempla nuevas obligaciones para el Sistema Educativo Estatal, entre ellas promover el uso responsable de la inteligencia artificial, impulsar la capacitación docente y asegurar condiciones de equidad en el acceso. Además, propone prevenir prácticas discriminatorias derivadas de algoritmos y proteger los datos personales de quienes utilicen plataformas digitales educativas. Docentes consultados coincidieron en que la regulación permitirá evitar dependencias tecnológicas que afecten el desarrollo de habilidades cognitivas y fomentará un aprendizaje más crítico.

De aprobarse, Michoacán se colocaría entre los primeros estados del país en contar con criterios legales específicos para el uso de la IA en la educación, lo que podría transformar los entornos escolares en distintos niveles.

En el ámbito pedagógico, plataformas inteligentes adaptarían los contenidos al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, ofrecerían tutorías virtuales y permitirían detectar rezagos oportunamente.

En el plano administrativo, la IA agilizaría la gestión de documentación, horarios y evaluaciones, reduciendo la carga burocrática. En materia de inclusión educativa, brindaría herramientas como lectura asistida, interpretación de lengua de señas y traducción de lenguas indígenas. Finalmente, la capacitación docente incorporaría cursos y simuladores que fortalezcan el uso innovador de estas tecnologías en el aula.

El documento ingresado fue turnado a comisiones para su análisis, dictamen y eventual discusión en el pleno.