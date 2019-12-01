Octavio Ocampo expresa solidaridad con  familias de migrantes michoacanos 

Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- Ante la incertidumbre que viven miles de familias originarias de Michoacán radicadas en los Estados Unidos y frente a la preocupante escalada de decesos de connacionales, el promotor del movimiento "Por la Grandeza de Michoacán", Octavio Ocampo, refrendó su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la protección de los derechos de las personas migrantes.

El también representante popular, manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reiteró su disposición de acompañar las gestiones necesarias para contribuir al esclarecimiento de estos lamentables hechos y respaldar a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad fuera del país.

Y es que en fechas recientes, se confirmó el fallecimiento de dos migrantes michoacanos que se encontraban recluidos en centros de detención estadounidenses.

Ante ello, Octavio Ocampo recordó que desde hace varios meses ha presentado propuestas de reforma a la legislación estatal para establecer mecanismos de atención a favor de las familias migrantes.

Entre estas iniciativas destaca la creación de un Protocolo Estatal de Atención, Protección y Localización de Migrantes Michoacanos desaparecidos, no localizados, detenidos, recluidos, incomunicados o fallecidos, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales de atención y coordinación en beneficio de las y los michoacanos que radican en el extranjero y de sus familias.

De lo anterior, exhortó a la Comisión de Migración del Congreso del Estado para que priorice la dictaminación y aprobación de las iniciativas que ha presentado en la materia, pues la realidad que hoy enfrentan miles de michoacanas y michoacanos en el extranjero exige una respuesta legislativa oportuna.

Finalmente, reconoció que, más allá de las fronteras, la comunidad michoacana en los Estados Unidos representa uno de los pilares más importantes para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro estado, por lo que reiteró que honrar su esfuerzo y contribuir a la protección de su dignidad debe ser un compromiso permanente.