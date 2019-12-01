Octavio Ocampo destaca que Congreso legislará con responsabilidad para garantizar finanzas sanas en Michoacán 

Morelia, Michoacán a 29 de enero de 2026.- “El Congreso de Michoacán legislará con responsabilidad para garantizar la estabilidad financiera del estado, porque no podemos seguir hipotecando el futuro de las y los michoacanos con deudas de largo plazo”, afirmó el diputado del PRD, Octavio Ocampo, al referirse a los trabajos recientes de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se analizó y aprobó la iniciativa de reforma que busca frenar la contratación de deuda pública a largo plazo en la entidad.

Ocampo explicó que la propuesta, presentada en diciembre pasado y turnada a la Comisión de la que forma parte para su estudio, plantea incorporar en la Constitución del Estado mecanismos de control más estrictos en materia de endeudamiento, de modo que ninguna administración comprometa los recursos públicos más allá de su periodo.

“Esta reforma no solo fortalece la rendición de cuentas, sino que garantiza que el dinero de las y los michoacanos se destine a inversión social y no al pago de intereses”, enfatizó.

El legislador perredista subrayó que esta medida forma parte de una agenda de responsabilidad fiscal, orientada a construir un Michoacán con finanzas sólidas y sostenibles.

“En la comisión se aprobó la iniciativa de reforma para frenar las deudas a largo plazo en la entidad, asunto que habremos de votar en el próximo periodo legislativo. No más deuda de largo plazo en Michoacán, así contará el estado con finanzas sanas”, concluyó.