Octavio Ocampo continuará trabajo territorial mientras PRD fortalece su estructura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 14:43:18

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre de 2026.- El PRD Michoacán mantiene su preparación rumbo al proceso electoral de 2027, con trabajo territorial permanente, reuniones distritales y una agenda orientada a fortalecer su presencia en las distintas regiones del estado, informó la presidenta del partido, Verónica García Reyes.

En este contexto, el promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, señaló que el proyecto que encabeza continuará recorriendo el estado y adelantó que se hará una pausa en las actividades durante diciembre para evaluar el trabajo realizado durante estos meses.

A casi cuatro meses del inicio de este proyecto, Ocampo informó que en las próximas semanas se realizarán foros de Mujeres y encuentros regionales en distintas zonas de Michoacán, además de continuar con las visitas a los municipios.

“No vamos a parar”, afirmó, al señalar que el propósito es mantener el encuentro con los distintos sectores sociales y con la ciudadanía para conocer sus planteamientos y necesidades.

“Soy un convencido de que la política se tiene que hacer escuchando a la gente y sus planteamientos”, expresó.

Desde la sede estatal del PRD Michoacán, Ocampo destacó que el trabajo territorial también ha permitido recoger propuestas ciudadanas que posteriormente se han traducido en iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado.

Por su parte, Verónica García Reyes reconoció el trabajo que realiza Octavio Ocampo al encabezar el proyecto para recuperar la Grandeza de Michoacán y señaló que el PRD mantiene de manera permanente una agenda para fortalecer su presencia en el estado.

La dirigente estatal informó que durante los últimos días se realizaron reuniones distritales en Los Reyes, Paracho, Uruapan y Apatzingán, mientras que en los próximos días continuarán los encuentros en otros distritos.

“El PRD ha trabajado en cada una de las regiones y los municipios, por lo que seremos una fuerza política altamente competitiva para el proceso de 2027”, sostuvo García Reyes.

La presidenta del PRD Michoacán subrayó que el partido mantiene su trabajo organizativo y territorial de cara al proceso electoral de 2027, “Estamos listos”, concluyó.