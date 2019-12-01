Octavio Ocampo busca acabar con rezago legislativo en Congreso local

Morelia, Mich., miércoles 04 de noviembre 2026.- Con el firme propósito de abatir el rezago legislativo, optimizar el trabajo parlamentario y garantizar una rendición de cuentas clara ante la ciudadanía, el diputado Octavio Ocampo propuso reformas a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con la finalidad de fortalecer el cumplimiento de los plazos establecidos para la dictaminación de proyectos de ley en el Congreso.

Durante la exposición de motivos, el legislador perredista reconoció que esta propuesta, parte de la premisa de que a pesar de que la legislación vigente contempla un plazo de noventa días para que las comisiones analicen, discutan y dictaminen las iniciativas presentadas por los legisladores, el cumplimiento de este plazo, no tiene un seguimiento institucional estricto.

Por ello, refirió Octavio Ocampo, esta propuesta busca la creación de un mecanismo permanente de control, seguimiento y transparencia, respecto de las iniciativas turnadas a las Comisiones del Congreso local.

Así, propone dotar de mayores atribuciones a la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, a fin de que lleve control y registro permanente de las iniciativas presentadas ante el Pleno y turnadas a Comisiones, además de los plazos correspondientes para su dictaminación.

Aunado a ello, Octavio Ocampo planteó que la Conferencia presente al inicio de cada año legislativo, un informe pormenorizado sobre el estado que guarda la dictaminación de las iniciativas y al finalizar la Legislatura, un informe global de resultados que permita medir la efectividad del trabajo legislativo.

“Con este nuevo esquema, el Congreso de Michoacán da un paso decisivo hacia la modernización administrativa y la máxima publicidad de su labor interna. La ciudadanía y los distintos sectores sociales podrán contar con un seguimiento puntual sobre el estado que guardan las iniciativas, fortaleciendo la confianza en el Poder Legislativo como un órgano dinámico, responsable y estrictamente sujeto a sus propias normativas”, concluyó.