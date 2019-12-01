Obtiene internacionalización el aeropuerto de Colima; invertirán 327 mdp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 16:41:13

Colima, Colima, a 22 de septiembre del 2025. - Oficialmente el aeropuerto de Colima es de categoría internacional, como parte de la estrategia federal presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar la conectividad aérea en distintas regiones del país, impulsando el turismo y el comercio exterior.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), reconoce al aeropuerto “Miguel de la Madrid Hurtado” como internacional, lo que abre la posibilidad de recibir vuelos provenientes del extranjero.

Esta decreto es el primer paso del proyecto de modernización y ampliación anunciado recientemente por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, que contempla una inversión de 327 millones de pesos.

La terminal aérea de Colima, ubicada en Buenavista, municipio de Cuauhtémoc, se encuentra en una zona estratégica cercana a la costa del Pacífico mexicano, su ubicación favorece al turismo, el comercio y lo convierte en un punto clave de conectividad aérea en la región occidente del país.

El reconocimiento del aeropuerto como internacional responde a la creciente demanda de movilidad aérea y fortalece el papel de la infraestructura aeroportuaria como motor del desarrollo regional, posicionando a Colima como un destino competitivo y atractivo en el panorama nacional e internacional.