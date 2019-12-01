México aplica aranceles históricos de hasta 210% al azúcar importada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 08:10:33

Ciudad de México, 11 de noviembre de 2025.– El Gobierno de México anunció un incremento en los impuestos a la importación de azúcar, con el objetivo de proteger a los productores nacionales ante la caída de los precios internacionales.

De acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir de este martes el azúcar importada de varios países deberá pagar aranceles que van del 156 por ciento al 210.44 %, dependiendo del tipo de producto.

Cabe destacar que esta medida no aplicará a las naciones con las que México tiene tratados comerciales.

El Gobierno explicó que la industria azucarera mexicana atraviesa una crisis de sobreoferta, lo que ha reducido su rentabilidad y puesto en riesgo a miles de trabajadores del sector cañero.

Con los nuevos aranceles, busca evitar que el ingreso de azúcar barata del extranjero afecte aún más a los productores nacionales.

Según el decreto, los impuestos se aplicarán de manera distinta: el azúcar refinada y el azúcar líquida pagarán el arancel más alto, del 210.44 %, mientras que otros productos derivados del azúcar, como jarabes o remolacha azucarera, pagarán 156 %.

El Gobierno federal afirmó que estas medidas buscan mantener la estabilidad del mercado y proteger la economía rural del país.