Observatorio Ciudadano reporta solo tres carpetas de investigación en seis meses de iniciada estrategia anti-extorsión en Apatzingán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 14:35:22

Morelia, Michoacán, 27 de diciembre de 2025.— La estrategia nacional contra la extorsión, iniciada el 11 de julio en el tianguis limonero de Apatzingán, Michoacán, solo ha generado tres carpetas de investigación, señaló Julio César Franco, consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región.

En entrevista telefónica, comentó que a casi seis meses de iniciado dicho operativo, los resultados son "muy por debajo de las expectativas".

"Esa estrategia anti-extorsión hasta el día de hoy solo ha arrojado tres carpetas de investigación, una correspondiente a septiembre y dos pertenecientes al mes de octubre... el 20 de diciembre vamos a conocer los números de diciembre, pero en prácticamente medio año que tengamos solamente tres carpetas", apuntó el consejero, quien destacó que, al no conocerse la eficacia procesal de estas tres carpetas, el balance es sumamente escaso.

Julio César Franco reiteró que la extorsión se mantiene como la fuente de recursos más constante para los grupos criminales en la región. Detalló que estos ingresos son los que les permiten adquirir tecnología militar avanzada, incluyendo drones y artefactos explosivos elaborados por personal técnico especializado, incluso de origen extranjero.

"Solucionar el problema de la extorsión es un paso fundamental para que sea exitosa la estrategia del Operativo Michoacán", sentenció el consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán.

El experto subrayó que el desmantelamiento de estructuras criminales no se está logrando solo con detenciones, ya que los grupos fácilmente reemplazan a los elementos capturados.

La falta de resultados tangibles en el combate a la extorsión se da en un contexto donde el asesinato del activista y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, buscó enviar un "mensaje de silencio" a la sociedad.