Obras, Servicios y Seguridad Prioridad para Corregidora: Chepe Guerrero

Querétaro, Querétaro, 24 de mayo de 2024.- El candidato a presidente municipal de Corregidora por el Partido Acción Nacional (PAN), Josué “Chepe” Guerrero, acudió a la comunidad de La Cueva y al Fraccionamiento Las Trojes para presentar sus propuestas a las familias que ahí habitan. Aseguró que las obras, servicios y seguridad continuarán una vez que se gane la elección el próximo 2 de junio, con apoyo de las y los corregidorenses.

“Le voy a hacer una gran inversión a obra pública en todo el municipio, pero también aquí en las comunidades, me queda muy claro que Corregidora no termina en El Batán, hay mucho por acá y así como le haré obra a Candiles, Tejeda o El Pueblito, también le voy a hacer obra a La Cueva y las comunidades, no quiero que se queden atrás".

Reconoció que hay una deuda en obra pública para las comunidades, pero señaló que hay zonas que primero se deberán regularizar, por lo que trabajará en ello para mejorar la calidad de vida de esas familias con calles, drenaje, red de agua potable; mientras que en el tema de servicios públicos aseguró que llegarán a las comunidades con la misma calidad que se ofrece en la zona urbana, con calles bien iluminadas, una buena recolección de basura y áreas verdes bien cuidadas.

En cuanto al desarrollo social, el candidato aseveró que habrá más becas para estudiantes de Universidad, llegando no solo a las públicas sino también a las privadas, para que todas y todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades; además, dijo, implementará el primer Programa de Reciclaje Municipal y creará el Instituto de Cuidado Animal para una atención digna y adecuada no solo a las mascotas sino a la fauna silvestre.

El candidato a diputado local por el distrito VIII, Toño Zapata, invitó a la población a salir a votar este 2 de junio para lograr que Chepe Guerrero sea el mejor presidente municipal de Corregidora, acompañado por las y los candidatos del PAN en el Senado, Diputación Federal y local, así como la Presidencia de la República.