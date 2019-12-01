Obras en la Carretera 57 de Querétaro generan retrasos de hasta 20 minutos: GN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 17:00:36

San Juan del Río, Querétaro, a 16 de julio de 2026.- Los trabajos de mantenimiento y construcción que actualmente se realizan sobre la Carretera Federal 57 han comenzado a generar afectaciones en los tiempos de traslado de los automovilistas, reconoció la subteniente de la Guardia Nacional, Aketzali Guadalupe Rodríguez Camacho.

Informó que las obras abarcan un tramo de 10 kilómetros en dirección a la Ciudad de México, lo que está provocando un retraso promedio de 20 minutos para quienes cruzan esta zona.

“El área afectada se localiza específicamente del kilómetro 148 al 158, y se tiene previsto que las labores de mantenimiento concluyan formalmente a finales de abril de 2023”.

Refirió que para mitigar el impacto vial y garantizar el orden, la corporación realiza operativos de vialidad de manera estratégica, adaptándose al comportamiento del flujo vehicular a lo largo del día.

“Las intervenciones suelen programarse en las horas de mayor afluencia, con despliegues preventivos habituales a las 8:00 de la mañana y a las 12:00 del mediodía”.

Refirió que el personal de la Guardia Nacional evalúa constantemente las condiciones del tránsito en tiempo real para determinar si es necesario activar operativos adicionales fuera de las horas programadas.

Reconoció que una de las mayores preocupaciones de las autoridades en la zona de obras es la seguridad de los peatones y del personal que realiza las labores de mantenimiento por lo que recordó que es una obligación e infracción de tránsito no respetar los señalamientos preventivos.

"Nuestra función es velar por que se respeten los señalamientos. No hacerlo es motivo de infracción, ya que estos se colocan para proteger al personal de obra que realiza sus labores y para evitar atropellamientos o accidentes graves".

Afirmó que, a pesar de las complicaciones viales y el descontento por el tráfico, la presencia de la Guardia Nacional ha dado resultados positivos en materia de seguridad.

De acuerdo con la vocera de la corporación, la implementación constante de operativos de reducción de velocidad y vigilancia ha logrado una disminución gradual en la gravedad de los accidentes en comparación con periodos anteriores.

Aunque se siguen registrando percances debido a las condiciones del camino y descuidos al conducir, la subteniente destacó que actualmente se trata principalmente de hechos de tránsito menores y que las pérdidas de vidas humanas en este tramo se han reducido drásticamente.