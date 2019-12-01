Obras complementarias del teleférico dignifican imagen urbana de Uruapan: Gladyz Butanda

Uruapan, Michoacán, 19 de agosto de 2025.- Las obras complementarias que el Gobierno de Michoacán realizará en Uruapan, a la par de la construcción del teleférico, fortalecen y dignifican la imagen urbana y la movilidad en calles y colonias históricamente ignoradas y relegadas, remarcó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Esto, al formalizar el arranque de cinco de las 22 obras complementarias que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) ejecutará en Uruapan para dignificar la imagen urbana de las calles y vialidades aledañas a las seis estaciones del teleférico, en presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“La proyeccion del teleférico en la ciudad, ha traido mejoras considerables en distintos rubros, la mejora de la imagen urbana y la modalidad en la que esta se construye, pues ya no son espacios que solo se piensan en el uso del vehículo sino en un espacio para todas y todos, con señalética, banquetas amplias, rampas de acceso, luminarias, que al final se traducen en seguridad para todos los usuarios”, enfatizó en presencia también del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, así como de la diputada del Distrito federal 09, Guadalupe Araceli Mendoza Arias; del diputado local, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, y de César Erwin Sánchez Coria, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Gladyz Butanda subrayó que, entre las calles y vialidades que se intervendrán de manera paralela al teleférico, destacan zonas de Uruapan que habían padecido el olvido de otras adminstraciones estatales ajenas a los intereses y necesidades de las y los uruapenses.

La titular de la Sedum dijo esto al dar el banderazo de arranque de cinco obras complementarias al teleférico, entre ellas la construcción de las calles Wenceslao Victoria, Antonio Martínez, Francisco Carmona, República de Perú, República de Panamá y República de El Salvador, donde se invirtieron 37 millones 281 mil pesos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz).