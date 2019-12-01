Nuevos ministros de la SCJN se preparan para iniciar actividades

Nuevos ministros de la SCJN se preparan para iniciar actividades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 14:20:48
Ciudad de México, a 30 de agosto 2025.- Las y los ministros que integrarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que asumirán sus cargos oficialmente a partir del 1 de septiembre, se preparan para iniciar actividades.

En ese contexto, una de las primeras decisiones que tomarán los togados en ladesignación de los tres integrantes del Órgano de Administración Judicial que les corresponden.

Lo anterior, lo acordaron los juzgadores en su séptima reunión de trabajo previo a su toma de protesta programada para las 10 de la noche del 1 de septiembre de 2025, en sesión solemne de instalación del Alto Tribunal.

A través de un comunicado, las y los magistrados expusieron que dicha decisión se tomó para que se incorporen de manera inmediata a sus funciones administrativas y asegurar con ello el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Durante la reunión, los nuevos togados revisaron también los avances en los proyectos de acuerdos generales para dotar un marco jurídico y operativo a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

