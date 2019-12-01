Nuevo tren de alta velocidad conectará cinco estados con la CDMX; Sheinbaum impulsa obra hospitalaria en Coahuila

Saltillo, Coahuila, a 21 de febrero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó este sábado los avances de un nuevo proyecto ferroviario estratégico que busca conectar a los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro con la Ciudad de México, como parte de su estrategia para fortalecer la infraestructura y el desarrollo regional.

Durante el arranque de obra del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, la mandataria destacó que este nuevo tren de alta velocidad impulsará el crecimiento económico del norte y centro del país, al facilitar la movilidad de personas y mercancías.

El proyecto ferroviario inició en octubre de 2025 y se prevé que quede concluido antes de 2030, es decir, antes de que finalice su administración. De acuerdo con lo informado, el tren permitirá cubrir la ruta en aproximadamente cuatro horas, reduciendo de manera significativa los tiempos de traslado entre estas entidades y la capital del país.

En el mismo evento, Sheinbaum dio el banderazo para la colocación de la primera piedra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Saltillo, obra que beneficiará a la población de la región al contar con 560 camas y una plantilla de 2 mil 63 trabajadores dedicados a la atención médica.

El nuevo hospital ofrecerá servicios en áreas de urgencias, cuidados intensivos, atención a recién nacidos, adultos y pediatría. Además, estará equipado con mastógrafos, tomógrafos, resonancia magnética, rayos X y ultrasonido, así como nueve quirófanos y 49 especialidades médicas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención y mejorar la calidad de los servicios de salud en Coahuila.