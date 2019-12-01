”Nuevo Poder Judicial, parteaguas en la nueva etapa democrática del país”: Melba Albavera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 18:24:49
Morelia, Michoacán, a 15 de Septiembre del 2025.– Luego de que rindieran protesta quienes renovaron la estructura de personas juzgadoras del Poder Judicial de Michoacán, la diputada Melba Edeyanira Albavera Padilla, aseveró que esta renovación es un parteaguas en la vida democrática del país.  

“Es un paso firme hacia la democracia verdadera. La justicia nace del pueblo y se ejerce para el pueblo. Hoy más que nunca, la historia de nuestro estado se escribe con dignidad, justicia y soberanía”, aseveró la diputada morenista.  

Previo a la toma de protesta y renovación del Poder Judicial de Michoacán se declaró la apertura del Segundo Año Legislativo, ante lo que refirió que este momento “marca el inicio de un ciclo donde se redoblarán esfuerzos para impulsar leyes que se traduzcan en beneficios reales para la gente de Michoacán”.  

A su vez la legisladora se dijo honrada por “ser testígo y partícipe de este momento histórico”, así mismo aseveró que seguirá trabajando para que cada decisión que se tome en el Congreso “represente un avance en justicia, desarrollo y bienestar”.

