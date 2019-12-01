Nuevo Poder Judicial de Michoacán consolida orden administrativo, eficiencia jurisdiccional y avances hacia el nuevo modelo de justicia: Hugo Gama

Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, sostuvo un encuentro con representantes de medios de comunicación del estado para compartir los avances administrativos y jurisdiccionales logrados desde el 15 de septiembre, a partir de la reorganización institucional impulsada por la actual administración. También estuvieron presentes el magistrado José Alfredo Flores Vargas, quien preside el Tribunal de Disciplina Judicial, y la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guízar, integrante del Órgano de Administración Judicial.

Destacó que el nuevo esquema del Poder Judicial contempla la regionalización de la segunda instancia, mediante la operación de las Salas Colegiadas Civiles y de las Salas Unitarias Penales. Para ponerlas en funcionamiento, el Órgano de Administración de Justicia (OAJ) realizó un conjunto de acciones que permitieron consolidar la estructura sin requerir recursos extraordinarios, fortaleciendo la eficiencia operativa a partir de una revisión minuciosa de las finanzas institucionales.

Explicó que, desde el inicio de su gestión, se revisaron los compromisos financieros pendientes, se ordenó el gasto y se optimizó el uso de los recursos propios. Esto permitió cumplir obligaciones previas, atender indemnizaciones, adquirir equipo y mobiliario necesario, y poner en marcha las salas regionales, manteniendo un ejercicio responsable y transparente del presupuesto. Asimismo, se resaltó que las condiciones financieras actuales permiten prever un cierre de año estable y con capacidad para continuar fortaleciendo la infraestructura judicial.

Otro de los ejes centrales mencionados fue el trabajo que se realiza para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo plazo nacional concluye en abril de 2027. Gama Coria subrayó que esta transformación implica un amplio proceso de capacitación, adecuación de infraestructura, creación de salas de oralidad y actualización tecnológica. Para ello, se conformó una Comisión Multidisciplinaria integrada por magistradas, magistrados, jueces, juezas, la Escuela Estatal de Formación Judicial y la Dirección Administrativa, que ya avanza en un plan de trabajo en el que se incluirá participación de la comunidad de abogadas y abogados litigantes.

Como parte de esta visión de fortalecimiento institucional, se contempla la creación de la primera sala de oralidad de segunda instancia en la región de Uruapan y un Juzgado en Tarímbaro, resultado de un diagnostico en todos los órganos jurisdiccionales, con la finalidad de identificar necesidades y orientar la toma de decisiones, por ejemplo para mejorar la distribución de cargas de trabajo y garantizar que los asuntos se resuelvan con mayor celeridad.

Finalmente, reiteró que la administración que encabeza se guía por un plan de austeridad responsable, gasto eficiente y licitaciones transparentes, además de impulsar mecanismos de rendición de cuentas como transmisiones en vivo y un uso racional del patrimonio público. El objetivo, subrayó, es lograr un Poder Judicial más fuerte, moderno y confiable, capaz de responder a las demandas de justicia con mayor calidad, oportunidad y cercanía social.