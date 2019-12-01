Nuevo módulo para tramitar licencias de conducir y pagar refrendos en Morelia: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- En su interés de ofrecer mayor atención, comodidad y servicio a la ciudadanía, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), instaló una oficina de Recaudación en Plaza Galerías La Huerta, donde las personas tendrán oportunidad de tramitar sus licencias de conducir y pagar refrendos vehiculares, anunció el tesorero estatal, Luis Navarro.

Se destacó que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía. Prueba de ello es la apertura de esta oficina de Recaudación, cuya ubicación estratégica permite a las y los michoacanos realizar trámites de licencias y refrendos de manera ágil y segura.

Por su parte, el director general del Satmich, Salvador Juárez Álvarez, refrendó el compromiso y la responsabilidad de facilitar a las personas los trámites y pagos de derechos e impuestos, quienes con sus contribuciones participan en el desarrollo integral del estado de Michoacán.

Recordó a la ciudadanía que los trámites de licencias de conducir son personales, motivo por el que ahora, con la nueva oficina de Recaudación, surge otra alternativa institucional para obtenerlas; además, las personas interesadas en cumplir con el pago de refrendo vehicular y obtener el descuento del 10 por ciento que durante enero se otorgará como estímulo al cumplimiento, podrán hacerlo con tarjetas de crédito o débito, o, en su caso, solicitar una orden para realizar la operación en una sucursal bancaria, un centro comercial o una tienda de conveniencia.

Finalmente, dio a conocer que la oficina de Recaudación, con horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, se encuentra en Plaza Las Galerías La Huerta, la cual se localiza en calzada La Huerta 3462, interior 9, Exhacienda La Huerta, en la ciudad de Morelia.