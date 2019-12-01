Nuevo C4 SIIA de Policía Morelia, un salto tecnológico al servicio de la ciudadanía

Nuevo C4 SIIA de Policía Morelia, un salto tecnológico al servicio de la ciudadanía
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 17:24:42
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Morelia, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- Con la puesta en marcha del nuevo Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, Sistema de Inteligencia, Investigación y Análisis (C4 SIIA), el Gobierno de Morelia fortalece de manera decidida la capacidad operativa de la Policía Morelia.

Sobre el particular se informó que dicha apuesta estratégica refleja el compromiso de la administración municipal por invertir en tecnología de vanguardia para proteger a la ciudadanía y mejorar la respuesta ante cualquier incidente, consolidando un modelo de seguridad moderno, eficiente y cercano.

El C4 SIIA representa un avance significativo en la infraestructura de seguridad, al incorporar herramientas de última generación como un Video Wall de alta capacidad, consolas operativas inteligentes y una red de videovigilancia terrestre con cerca de 6 mil cámaras de alta resolución, equipadas con visión nocturna y transmisión segura.

Asimismo, como parte de esta visión innovadora, se integran drones tácticos con cámaras HD y sensores térmicos, que permiten monitoreo en tiempo real, así como sistemas de inteligencia artificial y analítica predictiva, orientados a anticipar conductas delictivas y optimizar la toma de decisiones.

Este esfuerzo también contempla la operación de un Equipo Táctico Operativo de Investigación, conformado por personal especializado que atenderá incidentes de alto impacto, fortaleciendo las labores de inteligencia y análisis.

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